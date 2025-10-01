Англія

Арне Слот розповів про ситуацію з гравцями після матчу Ліги чемпіонів.

Після поразки Ліверпуля від Галатасарая (0:1) у 2-му турі основного етапу Ліги чемпіонів, головний тренер "червоних" Арне Слот підтвердив одразу дві кадрові втрати. Через ушкодження матч достроково залишили воротар Аліссон Беккер і форвард Юго Екітіке.

"Коли гравець змушений покидати поле таким чином — це ніколи не є позитивним знаком", — зазначив Слот після гри.

За його словами, Аліссон не зіграє у наступному матчі АПЛ — проти Челсі. Бразилець був замінений на 56-й хвилині, і це вже не перша його проблема зі здоров’ям: у сезоні-2024/25 він пропустив 31 матч, а роком раніше — 19.

Також у другому таймі через дискомфорт поле залишив Юго Екітіке.

"Він потягнувся за м’ячем і відчув щось у нозі. Сказав, що не може продовжувати — тож ми його одразу замінили. Подивимось, що покаже медичне обстеження у вихідні", — додав Слот.

Нагадаємо, матч проти Челсі відбудеться вже у суботу, 4 жовтня.