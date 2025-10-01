Англія

Едді Гау прокоментував слова Румменігге про трансфер Вольтемаде.

Карл-Гайнц Румменігге, член правління Баварії, назвав "ідіотами" тих, хто заплатив 75 мільйонів євро за нападника Ніка Вольтемаде.

Мюнхенці також хотіли підписати гравця, але він обрав Ньюкасл. На образливі слова Румменігге відповів головний тренер Ньюкасла Едді Гау.

"Трансферні ціни диктує ринок, а не конкретний клуб. Ми дуже раді, що Нік із нами. Думаю, він добре розпочав сезон", — сказав Гау.

У середу Ньюкасл проведе виїзний матч Ліги чемпіонів проти Юніон Сент-Жилуаз.