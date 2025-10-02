Англія

Захисник прокоментував невдалий перехід до мерсисайдців.

Марк Геї висловився щодо зриву трансферу в Ліверпуль. Незважаючи на домовленість між Ліверпулем і Крістал Пелес, угода про перехід захисника до мерсисайдців не відбулася в останній день літнього трансферного вікна.

"Щиро кажучи, мені особливо немає що сказати. Я зосереджений на футболі та грі за Крістал Пелес.

Але вболівальникам хочу сказати величезне дякую за вашу підтримку. Я її точно відчуваю", — зазначив захисник Крістал Пелес Марк Геї.

Раніше повідомлялося, що Марк Геї не планує продовжувати контракт із Крістал Пелес, що спливає влітку 2026 року.