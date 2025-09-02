Англія

Англієць засмучений зірваним переходом у Ліверпуль і планує залишити клуб вільним агентом.

Центральний захисник збірної Англії Марк Геї відмовиться продовжувати контракт із Крістал Пелес та планує залишити клуб вільним агентом наступного літа, повідомляє журналіст Гарі Джейкоб з The Times.

25-річний футболіст був близьким до переходу у Ліверпуль у дедлайн трансферного вікна: "орли" прийняли пропозицію у 35 мільйонів фунтів, а сам гравець уже розпочав медичні тести та перебував в офісі мерсісайдців у Лондоні, очікуючи завершення угоди. Однак трансфер зірвався, і Геї залишився в складі лондонців.

Тепер захисник, контракт якого завершується влітку 2026 року, зможе підписати попередню угоду з іноземним клубом уже в січні. Головним претендентом на нього знову може стати Ліверпуль.

Рішення не продавати футболіста викликало внутрішню напругу в клубі. Головний тренер Олівер Гласнер побоювався, що втратить капітана без відповідної заміни, адже Пелес не зміг підписати жодного з цільових центральних захисників цього літа. Крім того, ситуацію ускладнили кадрові втрати: Адам Вортон та Ісмаїла Сарр вибули через травми, а Єремі Піно також має проблеми з гомілкостопом.

Напередодні в мережу навіть просочилося прощальне відео Геї з подяками вболівальникам та нарізкою його моментів у складі Пелес, однак тепер він проведе щонайменше ще півроку на Селхерст Парк.

Раніше повідомлялося, що Марк Геї може відмовитися від капітанської пов’язки через конфлікт із Олівером Гласнером.