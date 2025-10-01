Англія

Конкурентами українця стали Тіаго, Гендерсон та Кайоде.

Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк увійшов до числа гравців, які претендують на нагороду найкращому гравцю місяця у клубі АПЛ.

У боротьбі за нагороду конкурентами 21-річного українця є захисник Майкл Кайоде, півзахисник Джордан Гендерсон та нападник Ігор Тьяго.

September's stars 🌟



Who gets your vote as our @Aosom_UK Player of the Month ⤵️ — Brentford FC (@BrentfordFC) October 1, 2025

Минулого місяця Ярмолюк провів чотири матчі, в яких відзначився одним асистом. На рахунку Кайоде чотири зустрічі, а Гендерсон віддав два асисти у трьох поєдинках. Тьяго відіграв три матчі та оформив дубль у грі проти МЮ (3:1).

Після шести турів Брентфорд набрав сім очок і посідає 13 місце у турнірній таблиці АПЛ. Свій наступний матч "бджоли" проведуть проти Манчестер Сіті – гра відбудеться 5 жовтня.