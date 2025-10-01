Конкурентами українця стали Тіаго, Гендерсон та Кайоде.
Ігор Тьяго та Єгор Ярмолюк, Getty Images
Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк увійшов до числа гравців, які претендують на нагороду найкращому гравцю місяця у клубі АПЛ.
У боротьбі за нагороду конкурентами 21-річного українця є захисник Майкл Кайоде, півзахисник Джордан Гендерсон та нападник Ігор Тьяго.
Минулого місяця Ярмолюк провів чотири матчі, в яких відзначився одним асистом. На рахунку Кайоде чотири зустрічі, а Гендерсон віддав два асисти у трьох поєдинках. Тьяго відіграв три матчі та оформив дубль у грі проти МЮ (3:1).
Після шести турів Брентфорд набрав сім очок і посідає 13 місце у турнірній таблиці АПЛ. Свій наступний матч "бджоли" проведуть проти Манчестер Сіті – гра відбудеться 5 жовтня.