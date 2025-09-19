Іспанія

Як то кажуть: "Гав і в кущі".

Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас висловився про фінансові прибутки англійської Прем'єр-ліги. Його слова наводить Mundo Deportivo.

"Прем'єр-ліга влаштована таким чином, що працює з дефіцитом. У неї більше оборотів. Це багатша країна, ніж наша, але дефіцит постійний, і ми повертаємося до збиткової Прем'єр-ліги, і це має інфляційний вплив на решту Європи.

Я говорю не про інвестиції, а про руйнування. Якщо подивитися на коефіцієнт ефективності трансферів, наші клуби, поряд з німецькими, є найефективнішими. Левандовські сказав, що в Прем'єр-лізі багато платять за гравців, які зіграли 10 матчів і забили шість голів. Чи надає це Прем'єр-лізі більшої цінності?

Ми прагнемо до "Золотого м'яча". Родрі був винятком в останні роки. Вони підписують багато гравців, але їм не вдається отримати зірок. Я не хвилююся. У нас все ще більше європейських титулів, ніж у Прем'єр-ліги.

Варто запитати, навіщо англійський уряд створив незалежний регулятор для нагляду за фінансами англійських клубів. Мабуть, щоб щось контролювати. У нас в Іспанії цього немає, зовсім навпаки. Іспанія здатна саморегулюватися.

Я думаю, англійський футбол буде більш контрольованим. Вони продовжать витрачати більше, ніж ми, тому що вони більші, але вони не можуть миритися з цією збитковою системою. Інша справа, якщо ви цього не хочете. Я думаю, вони рухаються в цьому напрямку: вони прагнуть до стійкості, тому що знають, що втрачати мільярд фунтів щороку – це не вихід", – заявив Тебас.

