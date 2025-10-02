Англія

Захисник вірить, що аргентинський новачок зможе проявити себе і проти Ліверпуля.

Марк Кукурелья висловив підтримку Алехандро Гарначо, який улітку приєднався до Челсі з Манчестер Юнайтед. Аргентинець провів 60 хвилин у матчі Ліги чемпіонів проти Бенфіки, який лондонці виграли з рахунком 1:0.

"Він дуже важливий гравець із безліччю переваг. В АПЛ ми часто грали вдесятьох, і непросто випустити на поле вінгера, оскільки ми здебільшого обороняємось", – пояснив Кукурелья.

З Бенфікою він отримав можливість та показав свій рівень, він може допомогти команді. Він провів дуже гарну гру, і я сподіваюся, що він зможе повторити це в суботу у поєдинку з Ліверпулем", — сказав іспанець.

Перехід Гарначо відбувся наприкінці літнього трансферного вікна, і Челсі заплатив за нього 46 мільйонів євро. Аргентинець уклав із "синіми" довгостроковий контракт, який діятиме до червня 2032 року.