Англія

Великі проблеми у італійського фахівця.

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска висловився про кадрову ситуацію всередині команди напередодні матчу сьомого туру АПЛ з Ліверпулем. Цитує італійського фахівця офіційний сайт "синіх".

"Палмер все ще поза грою. Трево Чалоба дискваліфікований. Сім або вісім гравців не зможуть взяти участь у завтрашньому матчі.

У мене поки що немає жодної інформації про Палмера. Цього тижня у нас відбудеться зустріч, щоб дізнатися, як він себе почуває, і тоді ми вирішимо, чи зможе він повернутися на поле після перерви на матчі збірних.

Я дійсно довіряю молодим гравцям. Не тільки тим, кого ми підписали, але й вихованцям нашої академії. У минулому сезоні ми дали шанс Джошу Ачімпонгу вийти на поле замість досвідчених гравців, які були на лаві запасних. Це показує, що я дійсно довіряю молодим гравцям. Те ж саме сталося і з Тайріком Джорджем.

Я довіряю всім нашим футболістам. Зараз у нас чотири або п'ять захисників поза грою, тому ми постараємося адаптуватися і знайти правильні рішення для завтрашнього матчу проти Ліверпуля", — заявив Мареска.

Матч між Челсі та Ліверпулем відбудеться 4-го жовтня, о 19:30 за київським часом.