60-річний фахівець не здобув жодної перемоги у перших шести матчах, і тиск на нього зростає.

Головний тренер Ноттінгем Форест Анже Постекоглу опинився під серйозним тиском через невдалий старт його роботи після того, як він замінив на посаді Нуну Ешпіріту Санту на початку вересня цього року.

Як повідомляє журналіст Бен Джейкобс для GiveMeSport, факт того, що 60-річний наставник не здобув жодної перемоги у перших шести матчах, це викликало занепокоєння як у керівництві клубу, так і серед уболівальників.

Власник команди Евангелос Марінакiс був безпосереднім ініціатором запрошення грецько-австралійського спеціаліста, однак нові кадрові зміни не виключаються вже найближчим часом. Важливим іспитом для Постекоглу стане поєдинок з Ньюкаслом цього вікенду, де від нього очікують покращення як результатів, так і якості гри.

Після поразки від Мідтьюлланда (2:3) у Лізі Європи частина фанатів Форест заспівала на трибунах: "Тебе звільнять вранці" (відомий чант фанатів у Великій Британії), що лише підсилило тиск на тренера. Сам Постекоглу визнав, що в сучасному футболі будь-який менеджер працює під загрозою, проте наголосив, що зосереджений виключно на роботі.

Календар Форест після жовтневої міжнародної паузи виглядає непростим – попереду матчі проти Челсі, Порту, Борнмута та Манчестер Юнайтед. Попри це, у клубі наголошують, що ще хочуть дати шанс Постекоглу, якого обрали за його атакувальний стиль та досвід.

За інформацією Джейкобса, перед призначенням нинішнього тренера керівництво також розглядало кандидатури Марку Сілви (Фулгем), Андоні Іраоли (Борнмут) та Олівера Гласнера (Крістал Пелес).

Окремо відзначається інтерес до головного тренера збірної США Маурісіо Почеттіно, якого у таборі "лісників" називають "тренером світового рівня". Втім, він, ймовірно, залишиться у збірній щонайменше до завершення ЧС-2026.