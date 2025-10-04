Англія

Борнмут у стартовому матчі 7-го туру англійської Прем’єр-ліги здобув вольову перемогу над Фулгемом — 3:1.

"Дачники" відкрили рахунок аж на 70-й хвилині — Раян Сессеньйон замкнув передачу Семюела Чуквуезе.

Та перевага лондонців тривала недовго. Вже за вісім хвилин Антуан Семеньйо зрівняв рахунок, а ще через шість хвилин Джастін Клюйверт фантастичним ударом здалеку після пасу того ж ганця вивів господарів уперед.

У компенсований час Семеньйо знову сказав своє слово і оформив дубль, остаточно знявши всі питання щодо переможця зустрічі.

Борнмут — Фулгем 3:1

Голи: Семеньйо, 78, 90+6, Клюйверт, 84 - Сессеньйон, 70

Борнмут: Петрович — Гілл (Хіменес, 61), Діакіте, Сенесі (Крісті, 78), Трюффер — Адамс (Доук, 78), Скотт — Семеньйо, Таверньє (Клюйверт, 61), Брукс (Мілосавльєвич, 85) — Еванілсон

Фулгем: Лено — Кастань, Андерсен, Діоп (Сміт-Роу, 86), Бессі — Лукич (Керні, 14), Берге — Вілсон (Маседо, 67), Кінг (Чуквуезе, 67), Сессеньйон — Івобі (Траоре, 86)

Попередження: Діоп