Англія

Лондонці задоволені грою нідерландця.

Лондонський Арсенал розпочав перемовини з захисником команди Юррієном Тімбером щодо продовження контракту. Про це повідомляє BBC.

За інформацією джерела, "каноніри" хочуть надовго залишити в команді 24-річного нідерландця, який за їх думкою зробив вражаючий прогрес під керівництвом Мікеля Артети.

Зазначається, що наразі переговори перебувають на ранній стадії, але обидві сторони прагнуть швидко підписати нову трудову угоду.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року.

Цього сезону Юррієн Тімбер відіграв за Арсенал вісім матчів, забив два голи та віддав одну результативну передачу.