НЕДІЛЯ, 5 ЖОВТНЯ, 18:30 ▪️ БРЕНТФОРД КОММ'ЮНІТІ СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАРРЕН ІНГЛЕНД ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

"Бджоли" разом із Єгором Ярмолюком напередодні впевнено переграли Юнайтед з рахунком 3:1, і ключову роль у цій перемозі зіграв Ігор Тьяго, який оформив дубль. Це була, без перебільшення, найкраща гра Брентфорда під керівництвом нового наставника: команда нарешті поєднала дисципліновану оборону та агресивну атаку. Важливо, що "червоно-білі" навчилися грати відрізками дуже потужно, але поки що їм бракує стабільності, адже попередні тури видалися нерівними. Тепер їхня мета — довести, що перемога над Юнайтед не була випадковістю.

На користь Брентфорда говорить і фактор домашнього стадіону. Тут вони виглядали небезпечно навіть проти грандів: варто пригадати торішню нічию 2:2 із Сіті. Уболівальники сподіваються, що команда повторить цей трюк і знову "вжалить" фаворита. Головне завдання — зупинити Ерлінга Голанда та витримати шалений темп, який гості напевно нав’яжуть.

Манчестер Сіті цього сезону демонструє нестабільність: може розгромити суперника (як Бернлі 5:1), а потім втратити очки у компенсований час. Проти Монако в Лізі чемпіонів "містяни" знову упустили перемогу, пропустивши з пенальті на останніх хвилинах. Водночас команда вже має шестиматчеву безпрограшну серію, і це ознака того, що Гвардіола поступово знаходить баланс.

Для каталонського наставника цей матч — ще й можливість увійти в історію: перемога стане його 250-ю в АПЛ, і він досягне цього швидше за будь-кого. У складі варто відзначити форму Голанда, який забив уже 8 голів у чемпіонаті та йде на чолі гонки бомбардирів. Не менш важливим є відновлення кондицій Філа Фодена, який традиційно результативно грає проти Брентфорда.