Англія

Після поразки від Челсі нідерландський наставник переживає найгіршу серію у своїй кар’єрі.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот зазнав найгіршої серії поразок у своїй тренерській кар’єрі. Команда нідерландського фахівця поступилася Челсі з рахунком 1:2 у 7-му турі англійської Прем’єр-ліги, що стало третім поспіль невдалим результатом для мерсисайдців.

Раніше Ліверпуль програв Крістал Пелас у чемпіонаті Англії (1:2), а також зазнав поразки від Галатасарая (0:1) у матчі Ліги чемпіонів.

Таким чином, Арне Слот уперше у своїй кар’єрі програв три матчі поспіль у всіх турнірах. До приходу в Ліверпуль 46-річний спеціаліст працював із нідерландськими клубами АЗ Алкмар та Феєнорд, де подібних серій поразок не мав.

