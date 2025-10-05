Англія

Асистент головного тренера Челсі поділився емоціями після драматичної перемоги 2:1 над Ліверпулем і розповів про стан команди перед міжнародною паузою.

Асистент головного тренера Челсі Віллі Кабальєро прокоментував перемогу лондонців над Ліверпулем у 7-му турі АПЛ. Синьо-білі вирвали три очки завдяки голу Естевана на п’ятій компенсованій хвилині другого тайму.

Говорячи про головного тренера команди Енцо Мареску, якого було вилучено після святкування переможного м’яча, Кабальєро зазначив:

"Він у порядку. Зараз він дуже щасливий. Звісно, його тут немає, але ми всі раді, що здобули три очки на останніх секундах. Ми щасливі та пишаємося командою. Гравці зробили фантастичну роботу. Дехто з них отримає добрий відпочинок під час паузи, і ми сподіваємося, що кілька травмованих хлопців встигнуть відновитися. Потім розпочнемо новий відрізок сезону з новими силами".

Кабальєро зізнався, що перемога на останніх хвилинах має особливе значення:

"Це надзвичайно важливо, бо такі моменти додають енергії та впевненості в нашому процесі. Це незабутньо. Ми повинні використати це як поштовх, щоб продовжувати зростати. Шкода, що зараз пауза, але у нас склалася справжня єдність між гравцями та вболівальниками. У нас дуже молода команда."

Щодо стану травмованих гравців Бадьяшіля та Ачімпонга, Кабальєро повідомив:

"З ними все гаразд. Вони були трохи стурбовані, але ми поговорили з ними — усе добре. Їм потрібен час для відновлення."

Також він прокоментував емоційне святкування Енцо Марески після вирішального голу:

"Такі моменти особливі для будь-якого тренера — стримати емоції неможливо. На жаль, до того часу він уже мав жовту картку. Ми всі люди, і, як колишні гравці, прекрасно розуміємо ці почуття. Упевнений, що всі ми можемо зробити з цього правильні висновки."

Завдяки цій перемозі Челсі здобув три очки й покращив свої позиції в турнірній таблиці АПЛ.