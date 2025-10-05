Англія

Чергова перемога "містян".

В рамках сьомого туру англійської Прем'єр-ліги Брентфорд на Комм'юніті Стедіум приймав Манчестер Сіті.

Команда Пепа Гвардіоли здобула мінімальну перемогу завдяки голу на 9-й хвилині Ерлінга Голанда.

Українець Єгор Ярмолюк вийшов в стартовому складі "бджіл" та провів на полі 73 хвилини. Після одного з єдиноборств Ярмолюк відчув дискомфорт і звернувся по допомогу до лікарів після чого він був замінений.

Брентфорд — Манчестер Сіті 0:1

Гол: Голанд, 9

Брентфорд: Келлегер — Кайоде, Аєр, Ван ден Берг, Коллінз, Гікі — Ярмолюк (Оньєка, 73), Гендерсон (Янельт, 74), Дамсгор (Єнсен, 68) — Тьяго (Уаттара, 68), Шаде

Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунеш, Діаш, Гвардіол, О'Райлі — Родрі (Гонсалес, 22) — Савіньйо, Рейндерс (Сілва, 77), Фоден, Бобб (Доку, 76) — Голанд

Попередження: Шаде, Гендерсон, Уаттара — Нунеш, О'Райлі