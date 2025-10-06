Англія

Півзахисник Манчестер Сіті сподівається вийти на поле вже у матчі проти Евертона.

Півзахисник Манчестер Сіті Родрі оцінив терміни свого відновлення після пошкодження коліна. За словами іспанця, він пропустить жовтневі матчі збірної Іспанії, але має надію повернутися вже найближчим часом.

"Жодного виклику до збірної Іспанії. Я сподіваюсь, що буду готовий повернутися через два тижні на матч проти Евертона", – сказав Родрі, слова якого наводить журналіст Фабріціо Романо.

🚨 Rodri will not join Spain team after suffering muscle injury on Sunday.



He’s feeling better but no risk with national team. “I hope to be available in two weeks time for Everton game”, he said. pic.twitter.com/U6X17pvtOL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 6, 2025

У цьому сезоні футболіст встиг провести шість матчів за Манчестер Сіті, але ще не відзначився результативними діями.

Нагадаємо, лише наприкінці травня Родрі повернувся на поле після серйозної травми – розриву хрестоподібних зв’язок. Цього сезону він уже пропускав поєдинок з Бернлі через проблеми з тим же коліном.