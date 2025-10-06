Півзахисник Манчестер Сіті сподівається вийти на поле вже у матчі проти Евертона.
Родрі, getty images
06 жовтня 2025, 11:40
Півзахисник Манчестер Сіті Родрі оцінив терміни свого відновлення після пошкодження коліна. За словами іспанця, він пропустить жовтневі матчі збірної Іспанії, але має надію повернутися вже найближчим часом.
"Жодного виклику до збірної Іспанії. Я сподіваюсь, що буду готовий повернутися через два тижні на матч проти Евертона", – сказав Родрі, слова якого наводить журналіст Фабріціо Романо.
У цьому сезоні футболіст встиг провести шість матчів за Манчестер Сіті, але ще не відзначився результативними діями.
Нагадаємо, лише наприкінці травня Родрі повернувся на поле після серйозної травми – розриву хрестоподібних зв’язок. Цього сезону він уже пропускав поєдинок з Бернлі через проблеми з тим же коліном.