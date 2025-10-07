Англія

Алан Пардью вірить у чемпіонські амбіції клубу.

Колишній тренер Ньюкасла Алан Пардью вважає, що попри не найкращий старт, клуб залишається претендентом на чемпіонський титул.

"Ньюкасл набирає обертів, і з таким нападником, як Йоан Вісса, може стати ще більш небезпечним у атаці.

Я абсолютно впевнений, що команда Гау претендує на титул у Прем’єр-лізі", — заявив Пардью, якого цитує TalkSport.

Незважаючи на це, Ньюкасл посідає лише одинадцяте місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії, здобувши лише дві перемоги в семи матчах. У наступному турі команда зіграє проти Брайтона.