Спробують розіграти молодого футболіста.
Джона Кусі-Асаре, x.com/FulhamFC
04 вересня 2025, 08:52
Лондонський Фулгем цьогорічного літнього трансферного вікна зберігав мовчання тривалий час, і лише під завісу здійснив кілька вагомих підписань.
Окрім нападника донецького Шахтаря Кевіна, "дачники" підсилили власну лінію атаки ще й за рахунок шведського форварда мюнхенської Баварії Джона Кусі-Асаре.
Щоправда, стосовно 18-річного виконавця вдалось домовитись лише про річну оренду за 3 млн євро з доволі цікавими умовами.
Якщо футболіст не матиме ігрової практики, то вартість угоди може зменшитись і до нуля, тоді як Фулгем залишив за собою право викупу за 12 млн євро.
У разі ж, якщо лондонці наважаться на цей крок, у контракті гравця прописано суму відступних, за яким Баварія зможе собі його повернути.
На рахунку Кусі-Асаре всього два матчі за "дорослу" команду мюнхенців.