Англія

Спробують розіграти молодого футболіста.

Лондонський Фулгем цьогорічного літнього трансферного вікна зберігав мовчання тривалий час, і лише під завісу здійснив кілька вагомих підписань.

Окрім нападника донецького Шахтаря Кевіна, "дачники" підсилили власну лінію атаки ще й за рахунок шведського форварда мюнхенської Баварії Джона Кусі-Асаре.

Щоправда, стосовно 18-річного виконавця вдалось домовитись лише про річну оренду за 3 млн євро з доволі цікавими умовами.

Якщо футболіст не матиме ігрової практики, то вартість угоди може зменшитись і до нуля, тоді як Фулгем залишив за собою право викупу за 12 млн євро.

У разі ж, якщо лондонці наважаться на цей крок, у контракті гравця прописано суму відступних, за яким Баварія зможе собі його повернути.

На рахунку Кусі-Асаре всього два матчі за "дорослу" команду мюнхенців.