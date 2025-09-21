Англія

Команда Марку Сілви здобула впевнену перемогу, а Ярмолюк провів повний матч за гостей.

У матчі п’ятого туру АПЛ Фулгем на своєму полі обіграв Брентфорд із рахунком 3:1. Гра відбулася на стадіоні Крейвен Коттедж у Лондоні.

Брентфорд вийшов уперед на 20-й хвилині завдяки голу Міккеля Дамсгора, але ще до перерви господарі переломили хід зустрічі. Спершу Алекс Івобі зрівняв рахунок, а згодом Гаррі Вілсон вивів свою команду вперед. У другому таймі Ітан Піннок невдало зрізав м’яч у власні ворота, оформивши автогол і подарувавши суперникам третій м’яч.

Український півзахисник Єгор Ярмолюк з’явився у стартовому складі Брентфорда і провів на полі всі 90 хвилин.

Фулгем після цієї перемоги набрав вісім очок і піднявся на сьоме місце, тоді як Брентфорд із чотирма пунктами розташувався на 17-й позиції.

Фулгем — Брентфорд 3:1

Голи: Івобі, 38, Вілсон, 40, Роерслев (аг), 50 - Дамсгор, 20

Фулгем: Лено — Тете, Андерсен, Бессі, Сессеньйон — Лукич, Кінг (Маседо, 67), Берге — Вілсон (Куенка, 86), Муніз, Івобі (Сміт-Роу, 80)

Брентфорд: Келлегер — Кайоде, Ван ден Берг, Коллінз, Роерслев, Льюїс-Поттер (Генрі, 66) — Ярмолюк, Гендерсон (Янельт, 74), Дамсгор — Тьяго (Уаттара, 65), Шаде

Попередження: Кінг, Лукич, Маседо — Коллінз