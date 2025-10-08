Англія

Іспанський тренер повертається до клубу.

Хав’єр Грасія, іспанський фахівець, став новим головним тренером англійського Вотфорда з Чемпіоншипу, повідомляє офіційний сайт команди.

Раніше він уже працював із клубом у 2018-2019 роках і виводив його до фіналу Кубка Англії. Також на його рахунку досвід роботи з російскім рубіном, Валенсією, Лідсом та іншими колективами.

"Ми щиро раді вітати Хав’єра. Його пристрасть і чітка стратегія допоможуть нам побудувати стабільність і згуртованість", — заявив виконавчий директор Вотфорда Скотт Даксбері.

Наразі команда посідає 11-те місце в турнірній таблиці з 12 очками після 9 матчів.