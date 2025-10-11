Англія

Новий менеджер вже має значний досвід у топ-клубах Англії та Шотландії.

Шотландський футбольний менеджер Росс Вілсон став новим спортивним директором англійського клубу Ньюкасл. Раніше він обіймав аналогічну посаду у Ноттінгем Форест.

В офіційній заяві Ньюкасла зазначено, що Вілсон відповідатиме за розвиток спортивної стратегії, формування складів чоловічої та жіночої команд, а також за тісну співпрацю з керівництвом і виконавчими структурами клубу.

Пошуки нового спортивного директора тривали кілька місяців після відставки Пола Мітчелла.

Вілсон має досвід роботи також у Глазго Рейнджерс, Саутгемптоні та Гаддерсфілді Таун.