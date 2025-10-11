Новий менеджер вже має значний досвід у топ-клубах Англії та Шотландії.
Росс Вілсон, getty images
11 жовтня 2025, 21:21
Шотландський футбольний менеджер Росс Вілсон став новим спортивним директором англійського клубу Ньюкасл. Раніше він обіймав аналогічну посаду у Ноттінгем Форест.
В офіційній заяві Ньюкасла зазначено, що Вілсон відповідатиме за розвиток спортивної стратегії, формування складів чоловічої та жіночої команд, а також за тісну співпрацю з керівництвом і виконавчими структурами клубу.
Пошуки нового спортивного директора тривали кілька місяців після відставки Пола Мітчелла.
Вілсон має досвід роботи також у Глазго Рейнджерс, Саутгемптоні та Гаддерсфілді Таун.