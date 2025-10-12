Керівництво Манчестер Юнайтед активно працює над посиленням команди під час зимового трансферного вікна. Як повідомляє TBR Football, клуб планує придбати двох гравців — опорного півзахисника та правого захисника.

У Манчестер Юнайтед підтверджують повну довіру головному тренеру Рубену Аморіму й готові забезпечити йому необхідні ресурси для підсилення команди. Основна увага буде зосереджена на пошуку півзахисника оборонного плану, адже існує ймовірність, що Коббі Майну може залишити клуб — або на правах оренди, або через повноцінний трансфер.

Також у клубі вважають, що придбання нового правого захисника допоможе збалансувати склад і підвищити конкуренцію на флангах оборони перед другою частиною сезону.

