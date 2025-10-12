Англія

Клуб шукає опорного півзахисника та правого захисника, щоб зміцнити склад за запитом головного тренера Рубена Аморіма.

Керівництво Манчестер Юнайтед активно працює над посиленням команди під час зимового трансферного вікна. Як повідомляє TBR Football, клуб планує придбати двох гравців — опорного півзахисника та правого захисника.

У Манчестер Юнайтед підтверджують повну довіру головному тренеру Рубену Аморіму й готові забезпечити йому необхідні ресурси для підсилення команди. Основна увага буде зосереджена на пошуку півзахисника оборонного плану, адже існує ймовірність, що Коббі Майну може залишити клуб — або на правах оренди, або через повноцінний трансфер.

Також у клубі вважають, що придбання нового правого захисника допоможе збалансувати склад і підвищити конкуренцію на флангах оборони перед другою частиною сезону.

Нагадаємо, Наполі хоче орендувати півзахисника Манчестер Юнайтед.