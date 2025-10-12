Іспанія

Каталонський клуб вирішив завершити співпрацю з ветераном після завершення чинної угоди, яка діє до літа 2026 року.

Барселона ухвалила рішення не продовжувати контракт із досвідченим нападником Робертом Левандовскі.

Як повідомляє Sport.es, керівництво клубу вважає, що подовження угоди з 37-річним футболістом недоцільне через його вік, спад результативності та зниження інтенсивності гри в пресингу.

Контракт Левандовскі з каталонцями розрахований до літа 2026 року, і після його завершення польський форвард, найімовірніше, залишить клуб. Наразі невідомо, чи планує він завершити кар’єру, чи продовжить виступи за інший клуб ще на один-два сезони.

Джерело зазначає, що нападник не розглядає варіант переходу до Саудівської Аравії, попри численні пропозиції з цього напрямку.

У поточному сезоні Ла Ліги 37-річний поляк провів сім матчів і забив чотири голи.

