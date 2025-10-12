Каталонський клуб вирішив завершити співпрацю з ветераном після завершення чинної угоди, яка діє до літа 2026 року.
Роберт Левандовські, Getty Images
12 жовтня 2025, 11:58
Барселона ухвалила рішення не продовжувати контракт із досвідченим нападником Робертом Левандовскі.
Як повідомляє Sport.es, керівництво клубу вважає, що подовження угоди з 37-річним футболістом недоцільне через його вік, спад результативності та зниження інтенсивності гри в пресингу.
Контракт Левандовскі з каталонцями розрахований до літа 2026 року, і після його завершення польський форвард, найімовірніше, залишить клуб. Наразі невідомо, чи планує він завершити кар’єру, чи продовжить виступи за інший клуб ще на один-два сезони.
Джерело зазначає, що нападник не розглядає варіант переходу до Саудівської Аравії, попри численні пропозиції з цього напрямку.
У поточному сезоні Ла Ліги 37-річний поляк провів сім матчів і забив чотири голи.
