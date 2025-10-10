Італія

"Партенопеї" зацікавлені у послугах талановитого англійця.

Неаполітанський Наполі має намір взимку орендувати півзахисника Манчестер Юнайтед Коббі Мейну. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, спортивний директор італійського клубу Джованні Манна дуже цінує футбольні якості 20-річного англійця та серйозно налаштований підписати його в січні.

Зазначається, що сам футболіст незадоволений відсутністю ігрової практики в МЮ напередодні чемпіонату світу-2026, тому під час зимнього трансферного вікна має намір змінити клубну прописку.

Чинна трудова угода гравця з "червоними дияволами" розрахована до 30 червня 2027 з можливістю продовження ще на один сезон. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.

Цього сезону Коббі Мейну відіграв за Манчестер Юнайтед шість матчів (203 хвилини) та віддав одну результативну передачу.