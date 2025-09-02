Інше

Football.ua зібрав для вас головні трансферні переходи літнього міжсезоння.

Літнє трансферне вікно 2025 року завершилося низкою гучних угод, які вже вплинули на розстановку сил у європейському футболі. Клуби витратили сотні мільйонів євро, укладаючи рекордні контракти з провідними гравцями, що обіцяє зробити найближчий сезон одним із найцікавіших за останні роки. Ми підсумовуємо найважливіші та найрезонансніші трансфери літа.

10. ТІДЖАНІ РЕЙНДЕРС

Вік: 27

Громадянство: Нідерланди

Позиція: центральний півзахисник

Вартість: €57,7+14 млн

Контракт: до 30 червня 2030 року

За інформацією Calciomercato.com, загальна вартість угоди склала майже 71 млн євро. Базова виплата склала 57,7 млн, а ще 14 млн передбачені бонусами, які розподілені на п’ятирічний термін дії контракту.

Перші 6 млн євро виглядають цілком реалістичними і залежать від участі Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів, перемоги в АПЛ та збереження Рейндерса в команді до 2030 року. Решта преміальних пов’язані з амбітнішими досягненнями — перемогою у Лізі чемпіонів, індивідуальними нагородами, зокрема титулом найкращого гравця АПЛ та Золотим м’ячем.

Якщо всі умови будуть виконані, Мілан отримає від продажу гравця максимум 71,7 млн євро, що робить цей трансфер одним із найприбутковіших для італійського клубу останніх років.

Нагадаємо, що перехід Рейндерса відбувся у червні під час спеціального трансферного вікна перед Клубним чемпіонатом світу. Голландець залишив Мілан після свого другого сезону в Серії А.

9. ІЛЛЯ ЗАБАРНИЙ

Вік: 23

Громадянство: Україна

Позиція: центральний захисник

Вартість: €63 млн

Контракт: до 30 червня 2030 року

Ілля Забарний офіційно став гравцем ПСЖ, підписавши п’ятирічний контракт до 2030 року. Цей трансфер оцінюється в 63 мільйони євро, що робить його другим найдорожчим в історії українського футболу після переходу Михайла Мудрика до Челсі за 70 мільйонів євро.

Забарний став першим українцем у складі парижан, що підкреслює важливість цього переходу для обох сторін. У новому клубі він буде виступати під 6-м номером.

Зарплата Забарного в ПСЖ складає 4,5 мільйона євро на рік після сплати податків, що значно більше, ніж він отримував у Борнмуті.

Минулого сезону Забарний провів за Борнмут 39 матчів і віддав одну результативну передачу.

8. ЮГО ЕКІТІКЕ

Вік: 23

Громадянство: Франція

Позиція: центральний нападник

Вартість: €95 млн

Контракт: до 30 червня 2031 року

Ліверпуль підписав 23-річного французького форварда Уго Екітіке з франкфуртського Айнтрахта. За інформацією клубу та інсайдерів, трансфер обійшовся мерсисайдцям приблизно у 95 мільйонів євро.

Форвард підписав контракт терміном на 6 років — до літа 2031 року.

Минулого сезону (2024/25) Екітіке провів за Айнтрахт 48 матчів, забив 22 голи та віддав 12 гольових передач. За даними Transfermarkt, його ринкова вартість на момент трансферу становила близько 75 мільйонів євро.

Цей перехід став одним із найвражаючих на літньому трансферному ринку, адже Ліверпуль виграв боротьбу за форварда у Манчестер Юнайтед та Ньюкасла. Франкфурт отримав значний прибуток — минулого літа клуб викупив Екітіке у ПСЖ за 31,5 млн євро, а тепер продав утричі дорожче.

Бонуси за контрактом з Ліверпулем прив’язані до трофейних успіхів команди та індивідуальних досягнень футболіста.

Новачок уже встиг відзначитися голом у своєму офіційному дебюті за червоних — у фіналі Суперкубка Англії проти Крістал Пелас.

7. ДІН ГЮЙСЕН

Вік: 20

Громадянство: Іспанія

Позиція: центральний захисник

Вартість: €62,5 млн

Контракт: до 30 червня 2030 року

Мадридський Реал офіційно оформив трансфер центрального захисника Діна Гюйсена, який перейшов із англійського Борнмута. Контракт розрахований на п’ять років — з 1 червня 2025-го по 30 червня 2030 року.

Сума трансферу склала 62,5 млн євро — це відступні, прописані у контракті Гюйсена з Борнмутом.

У сезоні 2024/25 іспанець провів за Борнмут 34 матчі у всіх турнірах, забив 3 голи і віддав 1 результативну передачу. Його стабільна гра в обороні та результативність привернули увагу Реала — одного з найтитулованіших клубів світу.

Гюйсен має досвід виступів у Серії А за Ювентус та Рому, а також у Прем’єр-лізі за Борнмут. У березні 2025 року він дебютував за збірну Іспанії в Лізі націй, взявши участь у двох матчах плей-оф проти Нідерландів.

Дін Гюйсен вважається одним із найперспективніших молодих захисників Європи та був номінований на звання найкращого молодого гравця сезону в Прем’єр-лізі 2024/25.

6. ХАВІ СІМОНС

Вік: 22

Громадянство: Нідерланди

Позиція: атакувальний півзахисник

Вартість: €65 млн

Контракт: до 30 червня 2030 року

Атакувальний півзахисник Хаві Сімонс перейшов із німецького РБ Лейпциг до англійського Тоттенгема.

За інформацією відомого порталу transfermarkt, трансфер обійшовся "шпорам" у 65 мільйонів євро. Контракт із 22-річним гравцем розрахований на п’ять років із можливістю продовження ще на два сезони — до літа 2032 року.

Сімонс виступатиме за Тоттенхем під номером 7.

Раніше в січні 2023 року Лейпциг викупив Сімонса у ПСЖ за 50 мільйонів євро, а з урахуванням бонусів сума могла сягати 80 мільйонів. Півзахисник провів за німецький клуб 78 матчів, забив 22 голи.

У сезоні 2024/25 Хаві зіграв 33 матчі за Лейпциг, відзначившись 11 голами та 8 результативними передачами.

5. ДЖАНЛУЇДЖІ ДОННАРУММА

Вік: 26

Громадянство: Італія

Позиція: воротар

Вартість: €30 млн

Контракт: до 30 червня 2030 року

Манчестер Сіті підписав контракт з італійським голкіпером Джанлуїджі Доннаруммою, який перейшов із французького ПСЖ. Угода розрахована на 5 років — до літа 2030 року. За даними ЗМІ, сума трансферу становить 30 мільйонів євро.

У минулому сезоні 26-річний італійський голкіпер провів за ПСЖ 47 матчів у всіх турнірах, у 17 із яких зумів зберегти ворота "на замку". За свою кар’єру Доннарумма виграв чотири чемпіонати Франції, двічі Кубок країни, тричі Суперкубок Франції, а також Лігу чемпіонів у складі ПСЖ. Раніше Джиджи брав Суперкубок Італії із Міланом, а в складі збірної Італії став чемпіоном Євро-2020 та був визнаний найкращим гравцем турніру.

"Підписати контракт з Манчестер Сіті — це особливий момент для мене. Я приєднуюсь до команди, сповненої талановитих футболістів світового рівня, під керівництвом одного з найвидатніших тренерів у історії — Пепа Гвардіоли. Це клуб, до якого хоче приєднатися кожен гравець. Не можу дочекатися зустрічі з новими партнерами, персоналом і вболівальниками", — заявив Доннарумма.

Італієць виступав за ПСЖ із липня 2021 року, перейшовши туди з Мілана як вільний агент. Тепер він готовий розпочати новий етап кар’єри у чемпіонаті Англії.

4. ЛУЇС ДІАС

Вік: 28

Громадянство: Колумбія

Позиція: лівий вінгер

Вартість: €70 млн

Контракт: до 30 червня 2029 року

Мюнхенський клуб Баварія підписала контракт із 28-річним вінгером Ліверпуля Луїсом Діасом. Угода розрахована до червня 2029 року.

За інформацією порталу Transfermarkt, вартість трансферу становить 70 мільйонів євро — це третій за величиною трансфер в історії Баварії.

"Для мене дуже важливо бути частиною одного з найбільших клубів світу. Моя мета — виграти всі можливі титули, і саме для цього ми будемо щодня працювати як команда", — заявив колумбійський футболіст.

У матчі за Суперкубок Німеччини Баварія на виїзді впевнено перемогла Штутгарт. Мюнхенці відкрили рахунок ще в першому таймі завдяки точному удару Гаррі Кейна. Наприкінці гри дебютний гол за клуб забив Луїс Діас, фактично гарантувавши перемогу.

У минулому сезоні Луїс Діас провів 50 матчів за Ліверпуль, у яких забив 17 голів і віддав 8 результативних передач.

3. ВІКТОР ЙОКЕРЕС

Вік: 27

Громадянство: Швеція

Позиція: центральний нападник

Вартість: €65,8+10 млн

Контракт: до 30 червня 2030 року

27-річний шведський нападник Віктор Йокерес залишив Спортінг і приєднався до Арсенала.

Футболіст підписав довгостроковий контракт. Деталі угоди не розголошуються, але за даними інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу складе 65,8 млн євро плюс 10 млн євро бонусами.

Минулого сезону Йокерес забив 54 голи та віддав 12 асистів у 52 матчах. Загалом за Спортінг він провів 102 матчі, забив 97 голів і зробив 28 результативних передач.

Підписання нападника було пріоритетом для тренера Мікеля Артети, адже в останні роки Арсенал мав проблеми в цій зоні.

За два сезони у Спортінгу Йокерес допоміг команді виграти два чемпіонати Португалії та Кубок країни.

2. АЛЕКСАНДЕР ІСАК

Вік: 25

Громадянство: Швеція

Позиція: центральний нападник

Вартість: €144 млн

Контракт: до 30 червня 2031 року

Ліверпуль оформив трансфер нападника Ньюкасла Александера Ісака. Деталі угоди не розголошуються, однак за інформацією Transfermarkt трансфер шведа обійшовся переможцеві АПЛ у 144 мільйони євро. Контракт Ісака з командою розрахований до літа 2031 року.

Завдяки переходу форварда збірної Швеції Ліверпуль вдруге за літнє трансферне вікно оновив трансферний рекорд в історії АПЛ. До цього "червоні" у червні підписали півзахисника Байєра Флоріана Вірца за 125 мільйонів євро.

Перехід до Ліверпуля відбувся після того, як Ісака відсторонили від тренувань і матчів Ньюкасла через форсування трансферу. За інформацією журналіста Девіда Орштейна, раніше Ньюкасл відхиляв пропозицію Ліверпуля про трансфер форварда за 125 мільйонів євро.

На міжнародному рівні новоспечений форвард Ліверпуля провів 52 матчі за збірну Швеції та забив 16 голів.

1. ФЛОРІАН ВІРЦ

Вік: 22

Громадянство: Німеччина

Позиція: атакувальний півзахисник

Вартість: €125+15 млн

Контракт: до 30 червня 2030 року

Англійський Ліверпуль оформив трансфер атакувального півзахисника Флоріана Вірца з леверкузенського Баєра. За інформацією Transfermarkt, 22-річний німець підписав з мерсисайдським клубом контракт до 30 червня 2030 року. Перехід гравця збірної Німеччини коштував Ліверпулю 125 мільйонів євро плюс 15 мільйонів бонусами.

Зазначається, що Байєр отримає 100 мільйонів фунтів одразу, а 16 мільйонів у вигляді потенційних бонусів.

Вірц заявив, що почувається дуже щасливим і гордим, адже довго чекав на цей перехід: "Я відчуваю себе дуже щасливим і дуже гордим. Нарешті все здійснилося, я чекав цього довгий час, і я дійсно щасливий. Не можу дочекатися своєї нової пригоди, я постійно про це думав. Я хочу нового досвіду, хочу випробувати свої сили в АПЛ".

Вірц є вихованцем Баєра і виступав за дорослу команду "фармацевтів" із 2020 року. У сезоні 2024/25 він провів 45 матчів у всіх турнірах, забив 16 голів і віддав 15 асистів.

Півзахисник провів за Баєр 197 матчів, забив 57 голів і віддав 65 результативних передач. Також на його рахунку шість голів і сім асистів за збірну Німеччини.