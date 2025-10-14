Англія

Англійська Прем’єр-ліга оголосила суддівські призначення на 8-й тур чемпіонату.

Організація PGMOL підтвердила, що поєдинок Ліверпуль – Манчестер Юнайтед у рамках 8-го туру АПЛ обслуговуватиме бригада арбітрів на чолі з Майклом Олівером.

Матч відбудеться 19 жовтня на стадіоні Енфілд. Початок зустрічі – о 18:30 за київським часом.

Для Олівера це буде одне з ключових призначень осінньої частини сезону, адже поєдинки між Ліверпулем і Манчестер Юнайтед традиційно мають підвищену увагу з боку вболівальників на тлі історичного підтексту.