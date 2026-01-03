Іспанія

Уболівальники папуг готують пекельний прийом воротарю Барселони.

Майбутнє каталонське дербі обіцяє стати одним із найскандальніших за останні роки.

Як повідомляє RMC Sport, керівництво Еспаньйола пішло на надзвичайні заходи безпеки, встановивши спеціальні захисні сітки за воротами на стадіоні Корнелья-Ель Прат. Причиною стали масові погрози ультрас закидати голкіпера Барселони Жоана Гарсію мертвими щурами.

Фанати біло-синіх не вибачили своєму вихованцю перехід до табору найзапеклішого ворога. Окрім акції з гризунами, активні вболівальники планують влаштувати масштабну обструкцію: протягом усього матчу воротаря супроводжуватиме нищівний свист, а на трибунах готують тисячі фальшивих купюр із зображенням гравця та написом "Зрадник".

Для фанатів Еспаньйола вчинок Гарсії став справжнім шоком, адже він вважався символом нової епохи клубу. Жоан Гарсія є вихованцем академії клубу. Загалом за першу команду папуг він встиг відіграти 67 матчів, у яких оформив 21 сухий поєдинок. Саме його блискуча гра в сезоні 2023/24 допомогла команді повернутися до Ла Ліги, а в наступній кампанії — закріпитися в еліті.

Перехід до блаугранас відбувся у червні 2025 року. Барселона скористалася опцією викупу, прописаною в контракті гравця, активувавши клаусулу в розмірі 25 мільйонів євро.

Каталонське дербі Еспаньйол — Барселона розпочнеться сьогодні о 22:00.