Англія

Переговори з нідерландським півзахисником можуть розпочатися вже цієї зими.

Ліверпуль має намір відкрити переговорний процес щодо нового контракту з центральним півзахисником Раяном Гравенберхом. Про це повідомляє GiveMeSport.

За інформацією джерела, керівництво клубу задоволене прогресом 23-річного нідерландця, який став важливою частиною команди після вдалого старту поточного сезону та чемпіонського минулого року в АПЛ.

Чинна угода Гравенберха з Ліверпулем діє до літа 2029 року, а його зарплата перевищує 100 тисяч фунтів на тиждень, тож поспіху в перемовинах немає. Втім, клуб прагне заздалегідь закріпити ключових гравців та уникнути контрактних ризиків у майбутньому.

Очікується, що переговори між сторонами стартують уже взимку. У поточній кампаніх Раян Гравенберх провів за Ліверпуль 22 матчі, забив 4 голи та віддав 3 асисти.