Іспанія

У продовженні 18 туру Ла Ліги.

Атлетік на виїзді не зміг перемогти Осасуну(1:1)

На 34-й хвилині господарі приголомшили суперників. Гарсія розкішним ударом зі штрафного відправив м’яч у сітку воріт Сімона. Леви відігралися в середині другого тайму. Наварро однією передачею розрізав оборону та вивів Гурусету віч-на-віч. Нападник упевнено реалізував свій момент.

У підсумку Атлетік втратив нагоду зачепитися за єврокубкову зону, а Осасуна, збільшила відрив від зони вильоту.

Осасуна – Атлетік 1:1

Голи: Ру. Гарсія (34) – Гурусета (71)

Осасуна: Еррера — Розьє (Аргібіде, 86), Катена, Еррандо, Галан — Монкайола, Торро — Ру. Гарсія (Барха, 76), Орос (Гомес, 83), Муньйос — Будімір (Ра. Гарсія, 76)

Атлетік: Сімон — Горосабель (Аресо, 69), Вівіан, Паредес, Бойро — Руїс де Галаррета (Рего, 60), Хаурегісар — І. Вільямс (Беренгер, 60), Сансет (Наварро, 60), Н. Вільямс (Серрано, 90) — Гурусета

Попередження: Монкайола, 67, Катена, 73, Еррандо, 77 – Паредес, 9, Бойро, 53, Беренгер, 73