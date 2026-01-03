Іспанія

Найкращий бомбардир вершкових пропустить турнір за Суперкубок Іспанії.

Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо підтвердив, що зірковий нападник команди Кіліан Мбаппе вибув з ладу через травму лівого коліна.

Французький форвард отримав пошкодження під час тренування напередодні Нового року (31 грудня). Поглиблене медичне обстеження виявило розтягнення зв'язок, через яке гравець проведе поза грою щонайменше три тижні.

Хабі Алонсо під час спілкування з пресою зазначив, що клуб не встановлює конкретних термінів повернення, аби не ризикувати здоров'ям свого лідера:

"Ми збираємося максимально прискорити терміни відновлення, але все залежить від відчуттів гравця. Коли саме він повернеться? Я не знаю. Суперкубок? Побачимо. Ми будемо оцінювати його стан після кожного етапу реабілітації" — заявив наставник.

Через травму француз точно не допоможе королівському клубу в найближчому матчі Ла Ліги проти Бетіса (4 січня), а також пропустить мадридське дербі проти Атлетіко у півфіналі Суперкубка Іспанії (8 січня). Якщо Реал вийде у фінал (11 січня), участь Мбаппе в ньому також малоймовірна. Орієнтовна дата повернення — кінець січня, можливо, до матчу Ліги чемпіонів проти Монако.

Втрата Мбаппе є величезним викликом для Хабі Алонсо, адже Кіліан демонструє неймовірну результативність у поточному сезоні. На момент травми він є найкращим бомбардиром Ла Ліги, маючи в активі 29 голів та 5 результативних передач у 24 матчах за Реал у всіх турнірах. Тепер тягар лідерства в атаці мають взяти на себе Віні та Беллінгем.