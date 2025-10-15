Англія

Форвард Баварії та збірної Англії розповів про чудову фізичну й моральну форму.

Центральний нападник Баварії та збірної Англії Гаррі Кейн зізнався, що нинішній сезон став для нього найкращим стартом у кар’єрі.

"Це найкращий початок сезону у моїй кар’єрі, без сумніву. Я просто почуваюся дуже добре. Я вже кілька років у Мюнхені, усе стабільно поза полем — моя дружина та діти щасливі, і це має велике значення", — сказав Кейн.

Форвард зазначив, що нині перебуває у відмінній фізичній і психологічній формі, а його досвід допомагає правильно оцінювати ігрові ситуації.

"Цифри це підтверджують, але важливіше, як я почуваюся на полі: як бачу передачі, як партнери відкриваються, як розвивається гра. Я радий, бо граю в команді, яка створює багато моментів, і знаю — якщо отримаю шанс, заб’ю", — додав англієць.

У поточному сезоні Гаррі Кейн уже забив 21 гол за клуб і збірну.