Молодий талант отримав ушкодження коліна у матчі за збірну.

Півзахисник Брентфорда Антоні Міламбо отримав серйозну травму коліна, виступаючи за молодіжну збірну Нідерландів у матчі кваліфікації до чемпіонату Європи-2027 U-21 проти Боснії і Герцеговини. Поєдинок завершився внічию 0:0, однак для 20-річного гравця результат виявився не головним — він отримав розрив хрестоподібної зв’язки.

Про характер пошкодження повідомив спортивний лікар Дмитро Бабелюк. За його словами, Міламбо пропустить залишок сезону.

"Майбутнє атаки Брентфорда Антоні Міламбо, якого “бджоли” купили за 20 мільйонів євро цього літа, порвав хрести, виступаючи за Нідерланди U-21. Дуже прикра травма, адже вона виведе гравця з гри до кінця сезону", — зазначив Бабелюк.

Антоні Міламбо перейшов до Брентфорда з Феєнорда цього літа. За англійський клуб гравець встиг провести три поєдинки, голів не забивав.