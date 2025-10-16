Англія

Голкіпер Манчестер Сіті розповів про сильну командну ідентичність і роботу з новим тренером Італії Гаттузо.

Голкіпер збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма заявив, що робота під керівництвом Пепа Гвардіоли в Манчестер Сіті перевершує його сподівання. Це він сказав під час повернення в Прем’єр-лігу після матчів за Італію у відборі до чемпіонату світу.

Під керівництвом нового тренера збірної Дженнаро Гаттузо Доннарумма допоміг Італії здобути чотири поспіль перемоги, зокрема проти Естонії (3:1) та Ізраїлю (3:0).

У інтерв’ю La Gazzetta dello Sport воротар порівняв стиль футбольного чемпіонату Італії та Англії: "В Англії вони біжать від першої до останньої хвилини… в Італії — інший ритм, але це не означає, що стиль гірший".

Про перехід у Сіті Доннарумма розповів: "Почуваюся як удома, хоча нещодавно переїхав. Вони дуже хотіли мене бачити — і тепер вважають мене одним із своїх». Він додав, що робота під керівництвом Гвардіоли «навіть краща, ніж я очікував".

Щодо різниць між Гвардіолою та Гаттузо: "Гаттузо поруч у кожен момент, часто пояснює, підтримує. Він дуже людяний. Гвардіола — це геній футболу, з ним хочеться вчитися".

У складі Манчестер Сіті Джанлуїджі провів шість поєдинків: чотири в АПЛ та два в Лізі Чемпіонів.