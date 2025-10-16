Англія

Повернення орендованого у Баєра захисника.

Універсальний захисник лондонського Арсеналу П'єро Інкап'є повернувся до тренувань у загальній групі команди. Про це повідомляє Журналіст Sky Sports Сем Бліц.

За інформацією джерела, сьогодні вранці, 23-річний колумбієць тренувався з основною командою "канонірів" без будь-яких обмежень.

Нагадаємо, що Інкап'є був недоступний для головного тренера Арсеналу Мікеля Артети з середини вересня через пахове розтягнення.

Захисник, контракт якого досі поки належить німецькому Баєру, до кінця поточного сезону виступатиме за лондонців на правах оренди з можливістю подальшого викупу за 45 мільйонів євро.

Цього сезону П'єро Інкап'є відіграв за Арсенал одну хвилину у матчі Ліги чемпіонів проти баскського Атлетіка.