Англія

Португалець хоче результат тут і зараз.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився про довіру з боку співвласника клубу сера Джима Реткліффа. Цитує португальського фахівця BBC.

"Він постійно мені це повторює, іноді надсилає повідомлення після матчів, але ви знаєте, і я знаю, і Джим знає, що футбол так не працює. Найважливіше у футболі – це наступний матч. Ти не можеш контролювати навіть завтрашній день.

Але, звичайно, приємно це чути. Особливо на тлі шуму навколо. Омар Беррада та Джейсон Вілкокс теж постійно мені кажуть про довіру.

Перш за все, я відчуваю довіру з боку керівництва. Це не просто слова – я відчуваю це щодня. Іноді тиск, який я чиню на команду і на себе, набагато більший. Я знаю, що це займе час. Тому дуже приємно це чути.

Думаю, це допомагає нашим вболівальникам зрозуміти, що керівництво усвідомлює: на це потрібен час. Але в той же час мені це не дуже подобається, тому що я не хочу, щоб у клубі виникло відчуття, наче у нас є час. Ми повинні доводити щотижня, що готові перемагати", – сказав Аморім.

