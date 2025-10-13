Англія

Віримо?

Головний тренер англійського Манчестер Юнайтед Рубен Аморім може залишитися без роботи після восьмого туру АПЛ. Про це повідомляє Football Insider.

За інформацією джерела, попри слова підтримки на адресу португальського фахівця від співвласника МЮ сера Джима Реткліффа, керівництво манкуніанського клубу серйозно замислиться про відставку головного тренера в разі поразки від Ліверпуля.

Зазначимо, що матч восьмого туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль — Манчестер Юнайтед відбудеться 19 жовтня, о 18:30 за київським часом.

Раніше Реткліфф висловився про довіру до Аморіма.