Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 18 жовтня 2025 року.

Манчестер Сіті у матчі восьмого туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі обіграв Евертон (2:0).

Рахунок у матчі було відкрито на 58 хвилині, коли результативним ударом у команді Хосепа Гвардіоли відзначився Ерлінг Голанд. За п'ять хвилин норвежець оформив дубль.

Український захисник Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі "ірисок" та провів на полі весь поєдинок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Сіті — Евертон у рамках 8-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Манчестер Сіті — Евертон 2:0

Голи: Голанд, 58, 63.

Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунеш, Діаш, Аке, О'Райлі (Льюїс, 85) — Гонсалес (Ковачич, 86) — Савіньйо (Шеркі, 86), Рейндерс (Сілва, 60), Фоден, Доку (Бобб, 60) — Голанд.

Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Кін, Миколенко — Гарнер, Гує (Іроегбунам, 71) — Алькарас (Рель, 71), Дьюзбері-Голл (Діблінг, 87), Ндіає (Макніл, 87) — Бету (Баррі, 76).

Попередження: Гарнер, Діблінг.