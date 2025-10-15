Англія

Оскар Бобб отримав жорстоку критику від головного тренера збірної Норвегії Стале Солбаккена після невдалої гри в нещодавньому матчі проти Нової Зеландії. Скандинавська команда зіграла внічию 1:1.

Бобб став улюбленцем Пепа Гвардіоли цього сезону, зігравши вісім матчів у всіх змаганнях за Сіті у сезоні-2025/26. Його чудова форма також була винагороджена великою кількістю хвилин за свою країну, 22-річний гравець взяв участь у перемозі у відбірковому матчі чемпіонату світу проти Ізраїлю, а також у товариському матчі проти Нової Зеландії.

Норвегія посідає перше місце в групі I, випереджаючи Італію, вигравши всі шість своїх матчів на даний момент. Але це не завадило головному тренеру Солбаккену висловити своє невдоволення грою Бобба протягом 90 хвилин проти суперників у вівторок, навіть якщо це був лише товариський матч.

Випустивши Бобба на позицію правого вінгера в матчі проти Ізраїлю, Солбаккен перевів його на більш центральну роль у грі з Новою Зеландією. Після гри, він розкритикував гравця Сіті.

"Він був дуже поганий у першому таймі, йому бракує всього.

"Він занадто довго володіє м'ячем, дивно позиціонується і погано пресингує. Він робив це на тренуваннях і дуже добре в цьому виявлявся. Але якщо ви запитаєте Оскара, я думаю, він скаже, що перший тайм був його найслабшим виступом за національну збірну. Другий тайм був наступним найслабшим".