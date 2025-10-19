Англія

Наставник Астон Вілли в ексклюзивному інтерв'ю для Sky Sports розповів про еволюцію гри та необхідність для тренерів постійно вчитися, щоб залишатися конкурентоспроможними на найвищому рівні.

Унаї Емері поділився своїми поглядами на сучасні тенденції у футболі, наголосивши на динамічності тактичних змін. На думку іспанського фахівця, здатність до адаптації є ключовим фактором успіху для будь-якого тренера.

​"Футбол постійно змінюється тактично. Кожного дня з'являються нові ідеї, нові підходи. Найбільший виклик для нас, тренерів, полягає в тому, щоб аналізувати ці зміни, розуміти їх і адаптувати свою роботу відповідно", — зазначив Емері.

​Він підкреслив, що неможливо досягати стабільних результатів, спираючись лише на одну перевірену систему. Сучасний футбол вимагає гнучкості: вміння змінювати схеми, підлаштовуватися під конкретного суперника та максимально ефективно використовувати сильні сторони своїх гравців. ​

Емері розповів, що у своїй роботі в Астон Віллі він прагне прищепити команді тактичну гнучкість, щоб вона могла впевнено почуватися у різних ігрових сценаріях. На його думку, постійний процес навчання та самовдосконалення є невід'ємною частиною тренерської професії.