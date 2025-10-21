Ліга чемпіонів

Після перерви команда Дієго Сімеоне пропустила після стандарту й розвалилась.

Лондонський Арсенал віднедавна в англійській Прем’єр-лізі досяг маленької проміжної мети та очолив чемпіонські перегони, а цього разу команді Мікеля Артети треба було повертатись до великих протистоянь у Лізі чемпіонів УЄФА, де до цього "каноніри" зустрічались із суперниками "середньої руки". Або ж, як мінімум баскський Атлетік (2:0) та грецький Олімпіакос (2:0) мали явно менший досвід ігор у цьому змаганні останніми роками, аніж мадридський Атлетіко, який завітав на Емірейтс.

Команда Дієго Сімеоне тим часом мала серйозні негаразди як на внутрішній, так і на міжнародній аренах, хоча коли в тебе в суперниках за основним раундом найбільш престижного клубного змагання Старого Світу з англійських представників трапляються топ-2 колективи попереднього розіграшу АПЛ, ще й із гостьовими матчами, то особливо на очки розраховувати не доводиться.

І цього разу в "матрацників" також був доволі складний іспит на Емірейтс. Чи не з першої атаки Атлетіко мав усі шанси для того, аби пропустити, оскільки дальній удар Езе з рикошетом від ноги Ганцко зустрівся з поперечиною, відскок від якої зблизька Райс спрямував на трибуни за воротами. Атаки господарів на цьому не припинялись, і доволі швидко стало зрозуміло, що той-таки Ганцко не надто й витримує конкуренцію на фланзі із Сакою та рештою гравців Арсеналу, які з’являлись у тій зоні.

Проте команда Артети якось не квапилась забивати, і зрештою ледь не догралась посеред першого тайму, коли Рая вирішив продемонструвати дива дриблінгу за межами штрафного на лівому фланзі, а коли кинувся гасити пожежу, яку сам і спричинив, то ледь не отримав у порожні ворота удар від Альвареса. Однак аргентинець схибив із далекої відстані. І як тільки розпочався другий тайм, той-таки Альварес мав знову шанс забити, але цього разу його постріл приняла на себе поперечина.

Хоча після перерви вже був трохи інший футбол. Суто на користь "канонірів", які видали просто вбивчу середину другої половини гри й на цьому зняли всі питання. По-перше, Арсенал забив із стандарту на лівому фланзі на 57 хвилині, коли Райс подав із штрафного на межу воротарського, а Габріел замкнув. По-друге, за сім хвилин потому ривок Скеллі від центрального кола дозволив захиснику зіграти потім на лівий фланг чужих володінь для Мартінеллі, який спокійним ударом у дальній кут відіграв Облака.

А вже після цього партнери швидко створили привід для дубля Йокереса, якому в моменті з асистом Езе трохи пощастило з рикошетом від захисника, тоді як Габріел пізніше скидав форварду головою вже на порожні ворота. Так, знову на користь команди Артети зіграв стандарт. На все це гідної відповіді від "Чоло" так ніхто й не побачив, а його заміни взагалі ніякого впливу на гру не мали з такою інтенсивністю результативних ударів суперників.

У наступному турі лондонський Арсенал гостюватиме в празької Славії, а мадридський Атлетіко прийматиме бельгійський Юніон.

Арсенал — Атлетіко 4:0

Голи: Габріел, 57, Мартінеллі, 64, Йокерес, 67, 70



Арсенал: Рая — Тімбер (Вайт, 83), Саліба, Габріел (Москера, 72), Льюїс-Скеллі — Субіменді (Нергор, 72), Езе (Нванері, 72), Райс — Сака, Йокерес (Меріно, 83), Мартінеллі.

Облак — Льоренте, Хіменес (Баена, 63), Ле Норман, Ганцко — Сімеоне (Грізманн, 72), Барріос, Коке (Галлагер, 63), Гонсалес (Руджері, 63) — Серлот (Альмада, 72), Альварес.Попередження: Субіменді — Хіменес, Ле Норман