Англія

Наставник Арсеналу підсумував поразку від Манчестер Сіті та оцінив гру нападника.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував виступ своєї команди у матчі з Манчестер Сіті та виділив роль Віктора Йокереса.

— У штрафному майданчику було багато дуже хороших моментів, особливо я пам'ятаю три з них, коли він був дуже близьким до гола в матчі з Сіті. Створювати дуже хороші гольові моменти вкрай складно, але він, безумовно, намагається щосили, і ми повинні допомагати йому в цьому, от і все, — сказав Артета.

Іспанський фахівець також відзначив, що Арсеналу не вистачило точності в завершальній фазі атак:

— Було багато ситуацій, коли моменти були, але не вистачало останнього пасу, — вважає іспанець.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Манчестер Сіті у п'ятому турі сезону АПЛ-2025/26