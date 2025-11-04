Ліга чемпіонів

Шведський форвард пропустить гру через м’язове ушкодження, отримане у поєдинку з Бернлі.

Шведський нападник Арсеналу Віктор Йокерес не зіграє у поєдинку 4-го туру Ліги чемпіонів проти Славії.

Як повідомляє пресслужба лондонського клубу, 27-річний форвард відчув м’язовий дискомфорт у грі чемпіонату Англії проти Бернлі (2:0) і був замінений у перерві.

"Він точно не зможе вийти на поле. Сьогодні він не тренувався, і ми маємо провести ще кілька тестів, щоб зрозуміти ступінь травми. Я стурбований, адже Віктор не мав серйозних м’язових проблем раніше, але цього разу він щось відчув — а це ніколи не є добрим знаком. Особливо для гравця, який дуже вибуховий", — зазначив головний тренер Арсеналу Мікель Артета.

Матч Славія – Арсенал відбудеться у вівторок, 4 листопада, о 19:45.