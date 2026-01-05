Англія

20-річний Аллейн повернувся до складу "городян" через травму Йошка Гвардіола.

Манчестер Сіті достроково відкликав центрального захисника Макса Аллейна з оренди у Вотфорді. Рішення пов’язане з кадровими проблемами в обороні команди. Про це повідомив Фавбріціо Романо.

🚨🔵 EXCLUSIVE: Manchester City recall centre back Max Alleyne from Watford with immediate effect.#MCFC act fast as Josko Gvardiol will be out for several weeks with injury.



City were very happy with Alleyne’s game time and development at Watford + need him now.



Here we go 🔙 pic.twitter.com/SMKzi0nkyk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 5, 2026

20-річний футболіст є вихованцем академії Манчестер Сіті та раніше виступав за юнацькі команди клубу. У серпні Аллейн перейшов до Вотфорда на правах оренди до кінця сезону та провів за клуб 17 матчів у всіх турнірах.

Повернення захисника стало вимушеним кроком через травму основного центрбека Городян Йошка Гвардіола. Хорват вибув на кілька тижнів після ушкодження, отриманого у матчі АПЛ проти Челсі, який завершився внічию 1:1.

Наразі Манчестер Сіті посідає друге місце в турнірній таблиці АПЛ, маючи 42 очки. Свій наступний матч команда проведе 7 січня, коли на власному полі прийме Брайтон.