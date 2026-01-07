Англія

Можливо, останній сезон гравця в клубі.

Контракт англійського центрального захисника Манчестер Сіті Джона Стоунза добігає до завершення вже наприкінці цього сезону.

І наразі жодних передумов для того, що 31-річний виконавець продовжить угоду з клубом, немає.

Сторони не змогли досягти домовленості в першій частині сезону, і віднедавна футболіст може вільно вести перемовини з будь-яким іншим клубом.

А тим часом останній коментар головного тренера "містян" Хосепа Гвардіоли залишає ще більше питань щодо майбутнього гравця в клубі.

"Я думаю, що те, що сталось за останні два сезони, визначить рішення клубу в кінці цього року", — заявив іспанський фахівець.

Нагадаємо, що за минулий сезон Стоунз провів 20 матчів (1134 хвилини), забив три голи та віддав два асисти, а в поточній кампанії награв 813 хвилин за 13 матчів.