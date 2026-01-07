Англія

Не той спосіб, у який клуб вирішуватиме кадрові проблеми.

Англійський Манчестер Сіті цієї зими стикнувся з кадровими проблемами, що особливо відчувається в контексті центру оборони "містян".

На цьому тлі журналісти під час останнього інтерв’ю запитали головного тренера Хосепа Гвардіолу про те, чи не розглядає клуб можливість повернення з оренд до міланського Інтера та каталонської Жирони відповідно Мануеля Аканджі та Вітора Рейса найближчим часом.

"Ми не повертатимемо Мануеля Аканджі чи Вітора Рейса в січні", — такою була лаконічна відповідь іспанського фахівця.

Тим часом Аканджі відіграв за Інтер 21 матч (1697 хвилин), а Рейс за Жирону провів 19 зустрічей (1577 хвилин).