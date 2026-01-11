Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 10 січня 2026 року.

Завершилася 1417 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він не проти діалогу між Європою та росією, якщо глава рф володимир путін «усвідомлює серйозність цих переговорів». Він також додав: «Ми рухаємося до фінальної стадії, навіть якщо ще не знаємо, який вигляд вона матиме».

Голова парламентського комітету з правової політики Денис Маслов став кандидатом на посаду міністра юстиціїна заміну звільненому Герману Галущенку, який фігурує у справі про корупцію в «Енергоатомі».

Раніше депутат Ярослав Железняк писав, що «Слуга Народу» обирала між Масловим та заступницею голови Офісу президента Іриною Мудрою. Проте Мудра заявила, що залишиться на своїй чинній посаді.Тепер кандидатуру Маслова має затвердити Верховна Рада, засідання якої передбачено на наступний тиждень.

Арбітражний трибунал у Швейцарії стягнув з американської компанії, яка не виконала контракт із Міністерством оборони України, понад 18 мільйонів доларів на користь України. Зазначається, що ще на початку повномасштабного вторгнення рф.

Міноборони України уклало контракт з американською компанією, яка зобов’язувалася поставити партію артилерійських боєприпасів у короткий строк. Українська сторона сплатила 100% передоплати вартості товару, але постачальник поставив тільки третину замовлених боєприпасів.

Велика Британія виділить 200 мільйонів фунтів (близько 268 мільйонів доларів) на підготовку своїх військ до розгортання в Україні в разі припинення вогню з рф. Кошти спрямують на модернізацію техніки та систем зв’язку, захист від безпілотників та інше обладнання, аби підготувати свої війська до розгортання.

Загальна кількість міжнародних сил, яку можуть розгорнути в Україні, наразі не відома. Однак видання Independent пише, що може йтися про 15 тисяч військових, половину з яких надасть саме Велика Британія.

Станом на ранок 10 січня енергетики повернули світло для 588 тисяч родин у Києві, які залишилися без електрики через російський обстріл 9 січня. А втім, пізніше по всьому Києву знову запровадили аварійні відключення світла.

Тим часом «Укрзалізниця» розгорнула «вагони незламності» у трьох містах Київської області, де після російської атаки ввели екстрені відключення електроенергії: у Броварах, Борисполі та Василькові.

Напередодні Різдва кардинал Ватикану П’єтро Паролін зустрічався з послом США при Святому Престолі Браяном Берчем і розпитував його про плани США щодо лідера Венесуели Ніколаса Мадуро. Він наполягав, щоб США дозволили йому виїхати до росії, яка була буцімто готова його прийняти, пише Washington Post із посиланням на урядові документи та власні джерела.

Крім того, кардинал поділився так званою чуткою: за його словами, Венесуела стала «маніпуляційним елементом» у переговорах між росією та Україною, а «москва відмовиться від Венесуели, якщо буде задоволена результатами переговорів щодо України».

Конгресвумен від Республіканської партії США Анна Пауліна Луна стверджує, що дізналася про «переслідування» в Україні вірян УПЦ та народного депутата Олександра Дубінського, звинуваченого в державній зраді.

Посолка України у США Ольга Стефанішина відповіла на заяви Луни, зазначивши, що її відомство «завжди готове надати інформацію, що ґрунтується на фактах». Вона також заявила, що «діяльність російської церкви становить пряму загрозу національній безпеці».

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Оперативна інформація станом на 22:00 10.01.2026 щодо російського вторгнення Загалом від початку цієї доби відбулося 139 бойових зіткнень.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Російські загарбники завдали 33 авіаційні удари, скинувши 81 керовану авіаційну бомбу.

Крім цього, залучили для ураження 4439 дронів-камікадзе та здійснили 2830 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два боєзіткнення. Противник завдав двох авіаційних ударів, скинув пʼять керованих авіаційних бомб та здійснив 91 обстріл, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог шість разів атакував на Південно-Слобожанському напрямку у районі населеного пункту Вовчанськ та у бік населених пунктів Графське, Вільча.

На Купʼянському напрямку противник здійснив вісім спроб наступу у бік Купʼянська, Петропавлівки, Курилівки, Піщаного, Богуславки; три боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили шість штурмових дій у районі населених пунктів Дробишеве, Середнє, Новоселівка, Зарічне. Два боєзіткнення на даний час тривають.

На Словʼянському напрямку ворог тричі атакував у районі Дронівки. На Краматорскому напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 11 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру, Щербинівки та у бік Софіївки, Торського.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 32 рази атакував у районах населених пунктів Затишок, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Никанорівка та у бік Новопавлівки, Новоолександрівки, Білицького та Філії.

Наші захисники стримують натиск противника, у двох локаціях бої досі тривають Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 97 окупантів, з яких 58 — безповоротно.

Крім того, українські воїни знищили 12 одиниць автомобільної техніки, три квадроцикли, наземний роботизований комплекс, 32 безпілотні літальні апарати, чотири антени та один пункт управління БЛА, також уразили дві артилерійські системи, автомобіль та 19 укриттів для особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили шість атак загарбників в районах населених пунктів Злагода, Рибне, Солодке та у бік Олексіївки, Соснівки, Вишневого. Ще чотири боєзіткнення в цей час тривають.

На Гуляйпільському напрямку відбулось 19 боєзіткнень в районах населених пунктів Гуляйполе, Варварівка, Зелене, Дорожнянка та у бік Добропілля, Оленокостянтинівки, Святопетрівки. На Оріхівському напрямку наступальних дій ворога не відмічено.

На Придніпровському напрямку противник один раз безрезультатно проводив наступальну дію в районі Антонівського мосту. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Бажаю здоров’я! Коротко про цей день. Доповідь СБУ – Євгенія Хмари, він керує багатьма нашими операціями. Саме про це й говорили. Про операції, які відбулись нещодавно. Служба безпеки України працює результативно – хочу подякувати за це всім оперативникам та спецпризначенцям Служби. Про деякі операції, які росіяни вже відчули, говорити публічно ще зарано. Частина операцій – у роботі.

Погодив також нові. Ми активно захищаємось, і всі російські втрати – це те, що наближає закінчення війни. Наші дипстрайки, спеціальні заходи – усе має продовжуватися, безумовно.

Говорив також із Кирилом Будановим – у тому числі про санкційну політику. Минулого року з багатьма партнерами була налагоджена нова співпраця для синхронізації санкцій, але темп має стати більшим, значно більшим.

Російське виробництво ракет і дронів не може існувати без постачання компонентів з інших країн, і це стосується не просто якихось російських виробів, а всієї російської зброї. Це зброя, яка будується на компонентах, які сама Росія не виробляє. Тому блокування постачання та розширення санкцій – це один із ключових наших пріоритетів. І це має бути пріоритетом також у партнерів, наші інституції мають працювати для цього активніше.

Буданов доповів і про частину зустрічей у рамках дипломатичного треку. Очікую повну, детальну доповідь усієї переговорної команди. І фактично кожного дня продовжуємо спілкування з американською стороною.

Сьогодні Рустем Умєров знову був на контакті з американськими партнерами. Це наше стратегічне завдання – діалог з Америкою має бути на сто відсотків конструктивним. Україна ніколи не була й не буде перепоною для дипломатії, і наша ефективність у роботі з партнерами завжди найвищого рівня.

Так буде й надалі. Тільки Росія є джерелом цієї війни, причиною затягування війни і заслуговує на всі удари й тиск у відповідь за все, що вона робить проти життя і людей, проти дипломатії, проти партнерів. Ми уважно відслідковуємо та фіксуємо всі намагання росіян зламати наші відносини з партнерами. Бачимо, яких лобістів Москва залучає, через кого намагається діяти, які внутрішні операції в Україні та Європі намагається запускати.

Наша протидія буде відчутною – і по лінії спеціальних служб, і по лінії наших розвідок, і політичною співпрацею з партнерами, і зокрема санкціями. Важливо, що поновлено рух у Конгресі Сполучених Штатів у напрямку більш жорстких санкцій проти Росії – проти російської нафти. Це дійсно може спрацювати.

Дякую всім, хто допомагає. Хочу відзначити сьогодні наших воїнів, кожного й кожну, хто попри все – попри постійні удари, російські штурми, попри всю цю важку холодну зиму захищає наші позиції та знищує окупанта.

Покровський напрямок – воїни 38-ї бригади морської піхоти, 425-го окремого штурмового полку, 414-ї бригади безпілотних систем «Птахи Мадяра» та 14-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії «Червона калина». Дякую вам!

Краматорський напрямок – це передусім воїни 24-ї механізованої бригади. Дякую! Куп’янський напрямок – 43-тя механізована бригада та 13-та бригада Національної гвардії «Хартія». Дякую!

Теж на нашій Харківщині заслуговують на вдячність воїни 72-ї механізованої бригади. Молодці, воїни! Гуляйполе – 5-та штурмова бригада, 1-й та 225-й штурмові полки. Дякую!

Дякую всім, хто б’ється заради України! Була сьогодні доповідь Михайла Федорова фактично по плану нашого захисту – стратегічні речі обговорювали. Розраховую, що парламентарі вже наступного тижня підтримають Михайла на посаду міністра оборони України.

Для сфери оборони в нас план дій є. Так само, як і для дипломатії. І це залежить виключно від рішучості партнерів, який план стане основним на рік. Війну треба завершувати. Для цього на Росію треба тиснути. Той, хто говорить мовою балістики та «шахедів», нічого, крім сили, не зрозуміє. Працюємо, щоб світ діяв ефективно. Слава Україні!

