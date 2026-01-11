Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку за Суперкубок Іспанії, який розпочнеться 11 січня о 21:00.

У неділю ввечері на стадіоні Кінг Абдулла Спортс Сіті в Джидді відбудеться чергове Ель-Класіко, в якому Барселона та Реал Мадрид розіграють перший трофей 2026 року — Суперкубок Іспанії.

Барселона — Реал Мадрид

Неділя, 11 січня, 21:00, стадіон Кінг Абдулла Спортс Сіті, Джидда

Фінал Суперкубка Іспанії

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Барселона підходить до фіналу після переконливої перемоги над Атлетіком у півфіналі з рахунком 5:0. Команда Гансі Фліка вирішила долю зустрічі ще в першому таймі, забивши чотири м'ячі зусиллями Рафіньї, Ферміна Лопеса, Феррана Торреса та Руні Барджі. "Синьо-гранатові" мають на добу більше часу для відновлення, що може стати вирішальним фактором у фіналі. Каталонський клуб, який є 15-разовим володарем трофею, наразі має переможну серію з дев'яти матчів в усіх турнірах. Крім того, Барселона виграла чотири з останніх п'яти очних зустрічей проти мадридців, включаючи торішній фінал Суперкубка (5:2).

Реал Мадрид проклав собі шлях до вирішального матчу через важке дербі проти Атлетіко (2:1). Перемогу команді Хабі Алонсо принесли голи Федеріко Вальверде та Родріго, хоча кінцівка зустрічі видалася напруженою через пропущений м'яч. "Вершкові" 13 разів ставали переможцями цього турніру, а їхній останній тріумф відбувся у 2024 році, коли у фіналі була розгромлена саме Барселона (4:1). Наразі Мадрид відстає від каталонців на чотири очки в таблиці Ла Ліги, проте очне протистояння завжди має особливий статус незалежно від турнірного становища.

Кадрова ситуація в обох таборах залишається непростою. У Барселони продовжують відновлення Гаві та Крістенсен, проте очікується повернення до стартового складу Ламіна Ямаля, який у півфіналі виходив на заміну. Також у загальній групі вже тренується Рональд Араухо. Реал Мадрид отримав суттєве підсилення — до команди приєднався Кіліан Мбаппе, який відновився після травми коліна. Водночас під питанням участь Рюдігера та Родріго, які отримали пошкодження в грі з Атлетіко, а Александер-Арнольд та Мілітао точно не зможуть допомогти мадридцям у цьому фіналі.

Орієнтовні склади

Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Кубарсі, Е. Гарсія, Бальде — Педрі, де Йонг — Ямаль, Фермін, Рафінья — Торрес.

Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде, Асенсіо, Гюйсен, Каррерас — Камавінга, Чуамені, Беллінгем — Родріго, Мбаппе, Вінісіус.

Не зіграють: Гаві, тер Штеген, Крістенсен (Барселона) — Александер-Арнольд, Мілітао, Б. Діас (Реал Мадрид).

Під питанням: Араухо (Барселона) — Мбаппе, Родріго, Рюдігер, Асенсіо (Реал Мадрид).

Поточна форма

Очні зустрічі