Чергове оновлення угоди з гравцем для римлян.

Італійський опорний півзахисник Браян Крістанте з моменту переходу до Роми з бергамаської Аталанти за 30,6 млн євро влітку 2019 подолав чималий шлях до статусу капітана столичного колективу.

Важливість 30-річного виконавця для поточного скликання "вовків" також підкреслює й той факт, що клуб почав перейматись питанням продовження його контракту ще за півтора роки до завершення дії чинної угоди.

Утім, лояльність самого гравця до Роми дозволяла говорити про те, що ці перемовини не будуть надто складними та тривалими.

Зрештою, сторони досягли домовленості щодо угоди строком до 2029 року й незабаром варто очікувати на офіційне оголошення.

У цьому сезоні на рахунку Крістанте 23 матчі, у яких він забив гол та асистував по одному разу.