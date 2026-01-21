Лондонці визначилися, чому саме вихованець Барселони потрібен їхньому складу.
Фермін Лопес, Getty Images
21 січня 2026, 16:59
Челсі продовжує роботу над трансфером півзахисника Барселони Ферміна Лопеса. Як зазначає журналіст Бен Джейкобс, лондонський клуб шукає креативного гравця, який може закрити кілька позицій, і Фермін ідеально підходить під ці вимоги.
Лопес є вихованцем Барселони. У поточному сезоні 22-річний хавбек зіграв у 23 матчах у всіх турнірах, забив вісім голів та віддав десять асистів.
Угода гравця з каталонцями чинна до 2029 року. Ринкова вартість іспанця оцінюється у 70 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що Челсі має намір випередити конкурентів у боротьбі за захисника Ренна.