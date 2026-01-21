Англія

Лондонці визначилися, чому саме вихованець Барселони потрібен їхньому складу.

Челсі продовжує роботу над трансфером півзахисника Барселони Ферміна Лопеса. Як зазначає журналіст Бен Джейкобс, лондонський клуб шукає креативного гравця, який може закрити кілька позицій, і Фермін ідеально підходить під ці вимоги.

Лопес є вихованцем Барселони. У поточному сезоні 22-річний хавбек зіграв у 23 матчах у всіх турнірах, забив вісім голів та віддав десять асистів.

Угода гравця з каталонцями чинна до 2029 року. Ринкова вартість іспанця оцінюється у 70 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Челсі має намір випередити конкурентів у боротьбі за захисника Ренна.