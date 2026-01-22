Іспанія

А трансфер Распадорі лише допоміг налагодити зв’язок.

Мадридський Атлетіко цієї зими повернувся до ідеї придбати бразильського центрального півзахисника бергамаської Аталанти Едерсона.

26-річний виконавець на початку сезону був згоден на продовження контракту з "Богинею" на тлі невдалих спроб перемовин з іншими клубами влітку, однак перша частина кампанії залишила в нього неоднозначне враження, тож перемовини про оновлення угоди, яка дійсна до літа 2027 року, наразі призупинені.

А тим часом інтерес із боку "матрацників" Едерсон вважає для себе вельми цікавим, і вже дав згоду на потенційний перехід та контракт до 2030 року.

Наразі Атлетіко намагається дізнатись у Аталанти вартість такого трансферу.

Бразилець у цьому сезоні відіграв 23 матчі, забив один гол та віддав один асист.